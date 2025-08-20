2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Türkiye Ayağı Aksaray'da Devam Ediyor
Aksaray'da düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, 35 ülkeden 149 sporcunun katılımıyla üçüncü gün müsabakalarıyla sürüyor. Sporcular, 86 kilometrelik parkurda Niğde bölgesindeki hedef noktaya iniş yapıyor. Organizasyon 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da sürdü.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 149 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.
Şampiyonada 86 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Niğde bölgesinde belirlenen hedef noktaya iniş yaptı.
Organizasyon, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Spor