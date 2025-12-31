TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen: 2025'te üniversite sporları uluslararası vizyonla yürütüldü

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen, 2025 yılının üniversite sporları açısından planlı, yaygın ve uluslararası vizyonla yürütülen bir yıl olduğunu belirterek, "Üniversite sporları yalnızca müsabaka takvimiyle değil; kültürel etkinlikler, kurumsal iş birlikleri ve uluslararası temsil gücüyle birlikte ele alındı' dedi.

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, federasyonun 2025 yılı faaliyetlerini yayınladığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Türkmen, açıklamasında yılın önemli organizasyonlarından biri olan Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Halk Oyunları ile sporun kültürel boyutunun üniversite gençliğiyle buluşturulduğunu belirtti. Bu organizasyonun, üniversite sporlarının çok yönlü yapısını ortaya koyduğunu vurgulayan Türkmen, 2025 yılı boyunca tüm branşlarda Türkiye'nin farklı illerinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği içinde paydaş üniversitelerin katkı ve ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonlarla üniversite sporlarının ülke geneline yayıldığını ifade etti. Türkmen ayrıca bu yaklaşımın üniversiteler arası etkileşimi artırdığını ve sporcu katılımını güçlendirdiğini kaydetti.

'SPORCU ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'Yİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ'

Uluslararası organizasyonlar açısından yılın en önemli başlıklarından birinin Almanya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları olduğunu belirten Türkmen, "Bu organizasyon Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) çatısı altında gerçekleştirilmesi Türk üniversite sporcuları açısından önemli bir deneyim alanı oluşturuyor. Sporcu öğrenciler bu organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. İstanbul'da gerçekleştirilen Fetih Spor Festivalinin de 2025 yılı içerisinde öne çıkan etkinliklerden biri oldu. Festival kapsamında kano ve kürek branşlarında düzenlenen faaliyetlerle üniversite sporları şehirle ve gençlerle buluşturuldu. 2025 yılı içerisinde yürütülen üniversite kış sporları faaliyetleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ve sağladığı izin süreçleriyle gerçekleştirildi. Bu kapsamda Erzurum'un sahip olduğu kış sporları altyapısı, tecrübesi ve kurumsal desteği, üniversite kış sporlarının gelişimine önemli katkı sundu" dedi.

'GSB VE YÖK İŞBİRLİĞİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK'

2025 yılı boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) desteğiyle ve YÖK ile iş birliği içinde, paydaş üniversitelerle yakın temas halinde çalışmalar yürütüldüğünü de belirten Türkmen, "Üniversitelerle gerçekleştirilen Üniversite Sporları Çalıştayı sayesinde yükseköğretim kurumlarının görüş ve katkıları doğrudan alındı. Kurumsal iletişim ve görünürlüğe yönelik faaliyetler kapsamında düzenlenen TÜSF Tanıtım Gecesi federasyonun vizyonunu ve projelerini paydaşlarla buluşturan önemli bir organizasyon oldu" ifadelerine yer verdi.

Federasyonun yükseköğretim kurumlarıyla bağını güçlendirdiğine dikkat çeken Türkmen, Spor Dostu Kampüs Projesine ilişkin değerlendirmesinde ise "Spor Dostu Kampüs Projesi'nin Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelerde sporun yaygınlaşmasına yönelik önem verdiği projeler arasında yer aldı. Bu çerçevede federasyon olarak üniversitelerle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Spor Dostu Kampüs projesiyle daha önce gönüllü bir bileşen konumundaydık, artık yasal bir bileşen olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu proje ile Healthy Kampüs uygulamasını da ilişkilendirerek, uluslararası standartlarda bir değerlendirme sistemi oluşturmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÜNİVERSİTE SPORCULARI 119 MADALYA KAZANDI'

Uluslararası alanda elde edilen başarılara da değinen Türkmen, TÜSF koordinasyonunda katılım sağlanan organizasyonlarda üniversite sporcularının 39 altın, 32 gümüş ve 48 bronz olmak üzere toplam 119 madalya kazandığını belirterek, bu başarının üniversiteler, akademisyenler, antrenörler ve sporcu öğrencilerin ortak emeğinin sonucu olduğunu söyledi. Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) organizasyonlarında da üniversite sporcularının Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ifade etti. Değerlendirmesinin sonunda 2026 yılına ilişkin yeni yıl mesajını paylaşan TÜSF Başkanı Türkmen, yeni yılın üniversite gençliği başta olmak üzere tüm spor paydaşları için sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. Türkmen, 2026 yılında da üniversite sporlarını iş birliği, sürdürülebilirlik ve uluslararası vizyon temelinde geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.