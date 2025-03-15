2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 2. Gün Yarışları Tamamlandı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2. gün yarışları tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 5 kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda yapılan 2025 Pist Bisikleti UCI Uluslar Kupası'nda 2. gün mücadelelerinde; kadınlar sprint yarışında Çinli Liying Yuan, kadınlar madison yarışında Danimarka, erkekler keirin yarışında Malezyalı Muhammad Shah Firdaus Sahrom ve erkekler omnium yarışında Hollandalı ??Yanne Dorenbos altın madalya kazandı.

Yarışmanın son gününde mücadeleler saat 09.30'da erkekler ve kadınlarda sprint ve omnium elemeleri ile başlayacak. Akşam seansında ise sprint, keirin, madison ve omnium finalleri yapılacak. - KONYA