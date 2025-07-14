2025 U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı
Türkiye Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 2025 U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası, 15 ülke takımının katılımıyla başarıyla sona erdi. U16 Erkek Milli Takımı, turnuvayı Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında tamamladı.
TÜRKİYE Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2025 U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Turnuvada 15 ülke takımı mücadele etti.
U16 Erkek Milli Takımı turnuvayı Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.
Şampiyona sonunda ilk 3'e giren takımlar şu şekilde:
1. İtalya
2. Macaristan
3. Karadağ (Montenegro)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor