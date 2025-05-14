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2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta Başlıyor

2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta Başlıyor
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun organize ettiği 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 16-18 Mayıs tarihlerinde Manavgat'ta düzenlenecek. İlk ayakta başpehlivanlık güreşleri 17-18 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonu, Antalya'nın Manavgat ilçesine başlayacak.

Federasyonun faaliyet takvimine göre, 7 etaptan oluşan 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk ayağı, 16-18 Mayıs tarihlerinde "Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri" adıyla gerçekleştirilecek. Alt boylardaki müsabakalarla başlayacak organizasyonda, başpehlivanlık güreşleri 17-18 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu programı şöyle:

16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri

30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri

13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri

25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri

8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri

22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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