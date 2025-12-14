Haberler

2025 Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Işık Can birinci olurken, toplam 1.5 milyon lira ödül dağıtıldı.

Gaziantep'te düzenlenen 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona için Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirildiği belirtildi.

2025 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda aralarında 6 büyükusta (GM) bulunan toplam 26 seçkin sporcunun mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada, "Eleme sistemiyle oynanan şampiyonada, üstün performans sergileyen Işık Can, 2025 Türkiye satranç şampiyonu ünvanını kazandı. Şampiyonada Cem Kaan Gökerkan ikinci, Vahap Şanal üçüncü, Kerem Erten ise dördüncü oldu." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Satranç Şampiyonası'nda toplam 1 milyon 500 bin lira ödül dağıtıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
