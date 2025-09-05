Haberler

2025 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Başlıyor

Güncelleme:
FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın bir ayağı olan Türkiye Drone Yarışı, 7 Eylül'de İstanbul'da Yedikule Hisarı'nda başlayacak. Yarışlar, 13 ülkeden 60 pilotun katılımıyla iki gün sürecek.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2025 Türkiye Drone Yarışı yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) iş birliği ile Yedikule Hisarı'nda gerçekleşecek ve iki gün sürecek organizasyona 13 ülkeden 60 pilot katılacak.

Yabancı ve Türk pilotlar, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan toplayacak.

Türkiye'de ikinci kez yapılacak yarışlara Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) Emrullah Yılmaz ile Musa Serdar Terzioğlu da katılacak.

Pilotlar yarın saat 08.00-15.00 arasında antrenman turlarını gerçekleştirip 15.00-21.00 arasında sıralama turlarında mücadele edecek.

Eleme turlarının ardından 7 Eylül Pazar günü saat 21.00'de final yarışı başlayacak.

Yarışları takip edecek ziyaretçiler çeşitli teknolojik etkinlikler ve sanatçı performanslarını izleme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
