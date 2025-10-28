Haberler

2025 Türkiye Baja Şampiyonası 'Baja Attalos' Antalya'da Düzenlenecek
Güncelleme:
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Baja Attalos yarışmasının Antalya'da düzenleneceğini duyurdu. Yarış, 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında zorlu etaplarla gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı "Baja Attalos", Antalya'da düzenlenecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, "Baja Attalos", 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Offroad ve Otomobil Spor Kulübü tarafından Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Otokar desteğinde düzenlenen organizasyon, Antalya'nın üç farklı bölgesinde zorlu etaplardan oluşuyor.

Organizasyon, 31 Ekim Cuma günü saat 14.30'da Kepez Dokumapark'ta start seremonisi ile başlayacak.

Toprak zeminde ve zorlu doğa koşullarındaki etaplarda, dayanıklılık ve hız unsurlarını bir araya getirecek olan yarışta ekipler, 3 gün boyunca 270 kilometresi özel etap 672 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Sporcular, 1 Kasım Cumartesi günü Feslikan-Moryer Yaylası arasındaki 82 kilometrelik Corendon etabı, 2 Kasım Pazar günü ise Yarbaşçandır'daki 49 kilometrelik Foton etabını ikişer kez geçecek.

Yarışma, 2 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Dokumapark'ta ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
