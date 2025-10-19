2025 Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 13 ilden 30 sporcu katıldı.

Müsabakaların sonunda erkeklerde Muhammed Oğuz Kağanoğlu birinci, Mustafa Sacit Sümer ikinci, Vahap Karadağ ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Yağmur Toylan birinciliği, Zeliha El ikinciliği, Selin Manka ise üçüncülüğü elde etti.

Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Aynı zamandan Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi olan Aslankoç, başarılı sporcuları tebrik ederek, "Burada derece yapan sporcularımız milli takımlara giderek olimpiyat hedefi çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.