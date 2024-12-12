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2025 FIFA Hakemleri Listesi Açıklandı

2025 FIFA Hakemleri Listesi Açıklandı
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2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında Süper Lig hakemleri Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan ve diğerleri yer aldı. Ayrıca FIFA yardımcı hakemi olarak Anıl Usta ile Bersan Duran da ilk kez FIFA kokartı takacak.

2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi açıklandı. FIFA tarafından onaylanan listede Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır yer aldı.

2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi duyuruldu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listeye bu sene Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Kadir Sağlam, Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da eklendi. FIFA yardımcı hakemi olarak ise Anıl Usta ile Bersan Duran ilk kez FIFA kokartı takacak.

2025 FIFA hakemleri listesi şöyle:

FIFA Hakemi: Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cansu Tiryaki, Asen Albayrak, Melek Dakan, Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi: Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç, Arzu Görgün, Merve Turan, Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakemi: Mustafa İlker Coşkun, Onur Öztütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar

FIFA Futsal Hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ayberg Öz, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan

FIFA Plaj Futbolu Hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, İdris Yavuz - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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