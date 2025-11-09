Haberler

2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Antalya Valiliği'nin desteklediği şampiyonada ABD ve Yeni Zelanda şampiyon oldu. Türk sporcular ise çeşitli kategorilerde dördüncülük elde etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nin desteğiyle Dünya Kürek Federasyonu ve Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası tamamlandı. 6 Kasım'da başlayan şampiyonada toplam 10 kategoride yarış düzenlendi. Bugün yapılan finaller sonucunda; Dümencili Karma Dört Çifte kategorisinde ABD'den Kory Rogers, Audrianna Boersen, Annelise Hahl, Malachi Anderson, Coral Marie Kasden, Erkekler Tek Çifte kategorisinde; ABD'den Christopher Bak, Kadınlar Tek Çifte kategorisinde; Yeni Zelanda'dan Emma Twigg, Karma İki Çifte kategorisinde; Dominykas Jancionis ve Martyna Kazlauskaite şampiyon oldu. Para Kürek Karma İki Çifte kategorisinde ise İngiltere'den Colin Wallace ve Megan Hewison şampiyonluğa ulaştı.

TÜRK SPORCULARDAN 3 DÖRDÜNCÜLÜK

Şampiyonada yarışan Türk takımlarında; 19 Yaş Altı Erkekler Çifte kategorisinde Ahmet Ofluoğlu ve Oğuz Kekeç, Dümencili Karmak Dört Çifte kategorisinde Deniznur Serra Baykara, Enes Gök, Simge Zeynep Gündüz, Fatih Ünsal ve Meriç Ağkuş, Parma Kürek Karma İki Çifte kategorisinde ise Elis Özbay ve Muharrem Dakın dördüncü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
