2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği destekleriyle, Dünya Kürek Federasyonu ve Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası'nın finalleri, Antalya'da tamamlandı.

Manavgat ilçesinde 6 Kasım'da başlayan ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı yarışlar sonunda Türkiye Kürek Milli Takımı, üç dünya dördüncülüğü elde etti.

Rekor katılımla gerçekleştirilen şampiyonada, 52 ülkeden 600'ü aşkın sporcu mücadele verdi.

Final yarışlarının genel sonuçlarına göre Almanya ve ABD ikişer, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Litvanya, İspanya, Fransa ve Avusturya ise birer dünya şampiyonluğu elde etmiş oldu.

Madalya sıralamasında ise 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya kazanan Almanya birinci, 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi olan ABD ikinci, 1 altın ve 3 gümüş madalya elde eden İspanya da üçüncü basamakta yer aldı.

Organizasyonun kapanış töreninde konuşan Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland, Türkiye'nin ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Manavgat'ın olanaklarının, organizasyonun harika geçmesinde ve bu yarışın düzenlenmesinde büyük rol oynadığını söyleyen başkan Rolland, kürek sporunun gelişiminde ve dünyaya yayılmasında sahil sürat branşının önemli bir rol oynayacağını ve bunun katılım sağlayan ülkeler ile mümkün olacağını kaydetti.

Daha sonra dünya kürek bayrağını Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk'ten devralan Jean-Christophe Rolland, Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın 2026 yılında düzenleneceği ülke olan Çin'in kürek federasyonu başkanına takdim etti.