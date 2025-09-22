2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası Yarından İtibaren Başlıyor
Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenecek 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda 12 milli para okçu madalya mücadelesi verecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi de katılan sporcular arasında yer alıyor.
Güney Kore'de düzenlenecek 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda müsabakalar yarın başlayacak.
Gwangju kentindeki organizasyonda 12 milli para okçu madalya mücadelesi verecek.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi de şampiyonaya katılacak.
Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şunlar:
"Yiğit Caner Aydın, Kenan Babaoğlu, Öznur Cüre Girdi, Alptekin Köprülü, Nil Mısır, Zehra Özbey Torun, Zeynep Sena Saran, Sadık Savaş, Yağmur Şengül, Nihat Türkmenoğlu, Büşra Fatma Ün, Abdullah Yorulmaz."
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor