2025 Dünya Kayak Şampiyonası'nda Özel Sporculardan 3 Madalya
Fransa'nın Tignes şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası'nda milli özel sporcular toplam 3 madalya kazandı. Aliye Zeynep Bingül kadınlar slalomda gümüş, Muhsin Murat Bingül ise erkeklerde gümüş ve slalomda bronz madalya elde etti.
2025 Dünya Kayak Şampiyonası'nda piste çıkan özel milli sporcular 2'si gümüş, 1'i bronz toplam 3 madalya kazandı.
Fransa'nın Tignes şehrinde devam eden VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası'nda milli sporcular da mücadele ediyor. Piste çıkan Otizmli Özel milli sporcu Aliye Zeynep Bingül Kadınlar Slalomda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhsin Murat Bingül, erkeklerde dünya ikincisi olurken, slalomda ise dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon Başkanı Birol Aydın, alınan bu başarılarının ardından sporcuları ve ailelerini tebrik etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor