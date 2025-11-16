Haberler

2025 Deaflympics'te Türkiye'nin İlk Madalyası: Buse Tıraş Bronz Kazandı

Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, milli sporcu Buse Tıraş judo branşında bronz madalya kazandı. 57 kiloda mücadele eden Tıraş, finalde altın skorla kaybetti ancak turnuvayı başarıyla tamamladı.

JAPONYA'NIN başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye ilk madalyasını Judo branşında kazandı. 57 kiloda tatamiye çıkan işitme engelli milli sporcu Buse Tıraş, Portekizli rakibine 1-0 yenilerek bronz madalyada kaldı. Tıraş, sabah seansında Japon, Ukrayna ve yarı finalde Hintli sporcuları İppon ile yenerek finale çıktı. Finalde ise son olimpiyat şampiyonu Paula karşısında normal süreyi berabere tamamlayan olimpik milli sporcumuz Buse Tıraş, maçı altın skorla (1-0) kaybederek ikinci oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
