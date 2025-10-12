2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sona erdi.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen "Baja Resital"de 3 gün boyunca, 5 farklı etapta, 52 otomobil sporcusu mücadele etti.

Büyük çekişmeye sahne olan yarış sonunda, yarışın genel ve SSV klasmanında Diren Üykü - Caner Şenay'dan oluşan ekip birinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay ekibi ikinci, Engin Kap-Ferhat Atabek Özdemir ikilisiyde de üçüncü oldu.

Otomobil klasmanında sınıf 4'te Alper Sarper-Can Özkurt birinciliği, Giuseppe Simone Agozhi-Serkan Sivri ikinciliği, Ahmet Tınkır-Rafet Yılmaz ise üçüncülüğü elde etti. Sınıf 3'te Atilla Baybara-Cüneyt Göktürk birinci, İhsan Günak-Fatih Günak ikinci, Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek ise üçüncü oldu.

Sınıf 2'de Rahmi Erkan-Mert Kaya birinci olurken, Zeki Karaçaylı-Okan Dilberoğlu ikinci, Durali Altınok-Ali Seyda Kıvrak da üçüncü olarak podyuma çıktı. Yarışta Kadın Co-Pliot birincisi ise İrem Yağmur Simitçi oldu.

Organizasyon sonunda düzenlenen törende zorlu parkuru başarıyla tamamlayan sporcular ödüllerini aldı.