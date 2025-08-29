2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Artvin'de düzenlenen 2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası sona erdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bocce Sahası'nda organize edilen şampiyonanın son gününde yarı final ve final müsabakaları oynandı.

Organizasyonda kızlarda Adıyaman, erkeklerde İstanbul bocce takımları şampiyon oldu.

Erkeklerde ikinciliği Diyarbakır, üçüncülüğü Sakarya, kızlarda ikinciliği Mersin, üçüncülüğü ise Kilis takımı elde etti.

Final müsabakalarını izleyen Vali Turan Ergün, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

İstanbul bocce takımı sporcularından Mert Poyraz Kaya, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel bir final maçı oynadıklarını belirten Mert Poyraz, "Ortam ve saha güzeldi. Turnuva çok güzel geçti. Karşılaşmalar çok çekişmeliydi. Beş maç yaptık, birinde kaybettik ama diğer maçları kazandık. Son oynadığımız final maçını 13-2 kazandık, bu da bizi çok mutlu etti. Birinci olduğumuz için sevinçliyim." dedi.

Kızlarda şampiyon olan Adıyaman bocce takımı antrenörü Filiz Kaya da üç gün süren organizasyonda haklı bir şampiyonluk elde ettiklerini ifade etti.