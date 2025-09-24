2025 Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nda İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı

Uluslararası bir katılımla Zeren Spor Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da devam eden 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor Eker, Alman temsilcisi SC Potsdam'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

İkinci karşılaşmada Polonya temsilcisi KS Developres Rzeszow, Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'i 3-0 yendi.

Günün son maçında ise Zeren Spor, Beşiktaş karşısında 3-1 galip gelerek turnuvada namağlup yoluna devam ediyor.

Turnuvada yarınki maç programı:

11.00 Maritza Plovdiv-Nilüfer Belediyespor

14.00 Beşiktaş-SC Potsdam

17.00 Zeren Spor-Developres Rzeszow