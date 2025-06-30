2025-2026 Sezonu Transfer Dönemi Resmen Başladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce açıkladığı takvime göre 2025-2026 sezonunun Birinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün itibarıyla resmen başladı. Kulüpler, yeni sezon yapılanmalarını şekillendirmek için 12 Eylül 2025'e kadar transferlerini tamamlayabilecek.

Yeni sezonun ilk resmi adımı olan transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına başladı.

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ 5 OCAK'TA BAŞLIYOR

TFF'nin aldığı karara göre, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.