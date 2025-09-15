2025-2026 Bölgesel Amatör Lig Fikstürü Çekildi

2025-2026 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı Riva'da gerçekleştirildi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan fikstür çekimi törenine Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. ve 3. Lig kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Av. Erkan Kıraç, Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri ve Kurul Üyeleri, Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen ile kulüplerin başkan ve temsilcileri katıldı.

Murat Şahin: "Fikstür çekiminin tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Kura çekiminde TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, Amatör Futbol Ankara Müdürü Mustafa Burak Gülpınar ve Amatör Futbol İstanbul Müdürü Yıldırım Ceyran eşlik etti. TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin takımlara başarı dileğinde bulunarak "Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, değerli kulüp başkanları ve temsilcileri 2025-2026 Bölgesel Amatör Fikstür Çekimi hayırlı uğurlu olsun. Bütün takımlarımıza kazasız, belasız bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

75 ilden 144 takım 10 grupta mücadele edecek

2025 - 2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 75 ilden 144 takımın katılımıyla 10 grupta oynanacak ve müsabakalar 11-12 Ekim tarihlerinde başlayacak. Fikstür çekimi öncesi teknik bilgilendirmede bulunan TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, amatör futbola ilişkin rakamları paylaştı. Zafer Şen, "Ülkemizde amatör kulüp sayısı şu anda 6 bin 700. Geçen sezon 438 bin 185 futbolcuya lisans çıkardık. Kadın futbolcu sayımız 11 bin 803. Amatör transfer sayısı 113 bin 666. Ülkemizde amatörde bin 219 yabancı oynuyor. Türkiye Şampiyonasına geçen sezon 667 amatör takım katıldı. Geçen sezon BAL'da 153 takım mücadele etti. Amatör futbolda saha sayısı bin 455, tüm lig ve şampiyonalarda oynanan müsabaka sayısı yaklaşık 120 bin. Lisans alan antrenör sayısı geçen sezon 8 bin 555. Amatör-yönetici toplam 12 bin 944 adet lisans çıkardık. Geçen sezon liglere toplam olarak U11'den başlayan ve BAL'a kadar giden serüvende 21 bin 213 takım katılmıştır. 2024-2025 sezonunda BAL'da gruplarda 2 bin 36, Play-Off'larda 18, baraj müsabakalarında 43 olmak üzere toplam 2 bin 97 maç oynandı. 5 bin 625 gol atılırken, gol ortalaması maç başına 2.7 olarak gerçekleşti. Toplam kırmızı kart sayısı 667 olurken, amatör futbol açısından mutluluk verici bir şekilde hiç saha kapatma cezası olmamıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören toplu aile fotoğrafıyla sona erdi. - İSTANBUL