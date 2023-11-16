Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlık çalışmaları başladı. Kars Valiliği, TOSFED, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Eksi 36 Spor Kulübü tarafından Sarıkamış ve çevresinde düzenlenecek.

- 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Kars'tan start alacak

KARS - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Kars'tan start alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlık çalışmaları başladı.

Kars Valiliği, TOSFED, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Eksi 36 Spor Kulübü tarafından Sarıkamış ve çevresinde düzenlenecek.

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya ile beraberindeki Mahmut Ayverdi, Atıl Atılgan ve Eksi 36 Spor Kulübü yetkilisi Emrah Çoban, Kars İl Özel İdari ekipleri ile bir araya gelerek ralli için etap çalışmalarının yapılacağı güzergahlarda inceleme yaptı.

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile yaptıkları görüşmenin ardından sahada çalışmaların startını verdiklerini kaydetti.

Kaya, "2024 sezonun ilk rallisi için valimizle yaptığımız görüşmeler sonrasında etap çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Her şey yolunda giderse 2024 yılının Şubat ayının üçüncü haftasında görkemli bir sezon açılışıyla ilk yarışımızı Kars Sarıkamış'ta gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda zemin düzeltmesini yapıyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıkamış Rallisi'nde ekipler, 3 gün boyunca kar ve buzlu zeminde yaklaşık 250 kilometre yol kat edecek. Karlı ve buzlu zeminlerde yapılacak yarışmalara Sarıkamış ev sahipliği yapacak.