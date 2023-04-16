Benzema'nın halefi şimdiden belli! Real Madrid, Haaland için 2024'ü bekliyor

Real Madrid, Manchester City forması altında harikalar yaratan Erling Haaland'ı 2024 yılında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Norveçli golcü bu sezon Premier Lig'de 32 gole ulaşarak, Salah'ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Manchester City ile rekor üstüne rekor kıran Erling Haaland için bomba bir iddia ortaya atıldı. Norveçli golcünün, 2024 yılında rotası Real Madrid olabilir.

BENZEMA GİDİYOR, HAALAND GELİYOR

Fransız basınında yer alan habere göre, Karim Benzema'nın ilerleyen yaşı nedeniyle Real Madrid, 2024 yılında Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için hamle yapacak.

REKORU EGALE ETTİ

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıktı. Norveçli yıldız bu karşılaşmalarda 47 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Haaland son olarak ligde 32 gole ulaşarak Salah'ın bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.