2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da Son Buldu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen 2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 90.? ?Yıl Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara 14 ilden 130'u erkek 250 sporcu katıldı.

Erkeklerde 26 kiloda Bursa'dan Yusuf Keser, 30 kiloda Sinop'tan Serkan Taşkın, 34 kiloda Batman'dan Boran Kasım, 38 kiloda Bursa'dan Baran Çelik, 42 kiloda Sakarya'dan Bilal Mert Köse, 46 kiloda Denizli'den Yağız Alp Şahbaz, 50 kiloda Malatya'dan Ensar Balta, 55 kiloda Sinop'tan Arda Can Gökgöz, 60 kiloda Ankara'dan Mahir Güney Özkurt, 60 kiloda Bilecik'ten Baybars Ali Akpınar birinci oldu.

Kadınlarda ise 24 kiloda Kırşehir'den Belinay Ekmekçi, 28 kiloda Sinop'tan Simay Kısa, 32 kiloda Bursa'dan Hümeyra Topal, 36 kiloda Sakarya'dan Eslem Öztopaloğlu, 40 kiloda Kırşehir'den Hatice Nil Doğan, 44 kiloda Sinop'tan Mina Zeynep Gürkan, 48 kiloda Bursa'dan Yağmur Temur, 52 kiloda Bilecik'ten Duru Altın, 57 kiloda Bursa'dan Azime Buğlem Şahin, +57 kiloda Kırşehir'den Ayşegül Ayık birincilikleri elde etti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, yaptığı açıklamada, kuraşın Türklerin ata sporu olduğunu belirtti.

Güreş kelimesinin kökeninin kuraştan geldiğini aktaran Maden, "Burada Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Bu minikler, seneye çoğu yıldız olacak, büyük olacak. Bir ay önce Edirne'de Avrupa Şampiyonası yaptık. 96 sporcumuz milli sporcu oldu. Kasım ayında dünya şampiyonamız var ve ona hazırlıyoruz." diye konuştu.