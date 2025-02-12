2024-2025 Eğitim Yılı Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Manisa'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak ve Bursa illerinden 21 okuldan 273 sporcu katılıyor.

Müsabakalar, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan karşılaşmalarda takımlar, üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dileyerek, okul sporlarının sporu tabana yaymak için çok önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Öztürk, "Okul sporları sayesinde çok yetenekli sporcular yetişiyor. Bu sporcular arasından gelecekte büyük başarılara imza atacak isimler çıkacağına inanıyorum. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz ve tesisleşme anlamında güçlü bir altyapıya sahibiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA