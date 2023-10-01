2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı
Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir'de sona erdi. İzmir Park Yarış Pisti'nde 96 sporcunun katıldığı yarışlarda birincilikleri ve dereceleri açıklandı.
Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir'de sona erdi.
İzmir Park Yarış Pisti'nde 96 sporcunun katıldığı 1. ayak mücadelesinde dünkü sıralama antrenmanlarının ardından bugün yarışlar gerçekleştirildi.
Pist Şampiyonası 1000 cc A sınıfında birinciliği Harun Akgün, ikinciliği Altuğ İnan ve üçüncülüğü Fatih Şahin elde etti.
Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ise ilk 3 sıra Fatma Baştepe, Pınar Altuğ ve Kardelen Apaydın'dan oluştu.
Diğer kategorilerde dereceye girenler şöyle:
Pist Şampiyonası
1000 cc B: 1. Ahmet Önal, 2. Şahin Karadayıoğlu, 3. Erman Boyacıoğlu
1000 cc C: 1. Fethi Tan, 2. Ali Aytun Bozkurt, 3. Demir Demircinik
600 cc A: 1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3. Can Akkuş
600 cc B: 1. Cafer Çömlek, 2. Ömer Faruk Yıldız, 3. Ömer Utku Karpuz
600 cc C: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Uyar, 3. Şafak Karakaya
SS300: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Yiğit Yıldız, 3. Hüseyin Karakaya
Open500: 1. Hüseyin Eldem, 2. Duru Aybüke Altan, 3. Bülent Çalık
125 Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Fatma Baştepe, 3. Nurullah Deniz
125 Gençler: 1. Egehan Çalhan, 2. Yağız Alp Coşkun, 3. Ilgın Efe Güngör
Süpermoto Şampiyonası
Open: 1. Ata Kahvecioğlu, 2. Yunus Nas Taşhan, 3. Barış Öztürk
S3: 1. Ares Bengiç, 2. Akil Ulusan, 3. Kardelen Apaydın
65cc: 1. Berkay Sarıay, 2. Enes Çağan Çakır, 3. Çağatay Çoklar
85cc: 1. Kerem Yılmaz, 2. Berkay Öztürk, 3. Refia Yılmaz
50cc JR: 1. Ali Tok, 2. Metin Oktay Akkurt, 3. Mert Çoklar
50cc: 1. Rüzgar Bulutlu, 2. Doruk Aybars Altan