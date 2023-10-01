Haberler

2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

Spor Haberleri

Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir'de sona erdi. İzmir Park Yarış Pisti'nde 96 sporcunun katıldığı yarışlarda birincilikleri ve dereceleri açıklandı.

Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir'de sona erdi.

İzmir Park Yarış Pisti'nde 96 sporcunun katıldığı 1. ayak mücadelesinde dünkü sıralama antrenmanlarının ardından bugün yarışlar gerçekleştirildi.

Pist Şampiyonası 1000 cc A sınıfında birinciliği Harun Akgün, ikinciliği Altuğ İnan ve üçüncülüğü Fatih Şahin elde etti.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ise ilk 3 sıra Fatma Baştepe, Pınar Altuğ ve Kardelen Apaydın'dan oluştu.

Diğer kategorilerde dereceye girenler şöyle:

Pist Şampiyonası

1000 cc B: 1. Ahmet Önal, 2. Şahin Karadayıoğlu, 3. Erman Boyacıoğlu

1000 cc C: 1. Fethi Tan, 2. Ali Aytun Bozkurt, 3. Demir Demircinik

600 cc A: 1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3. Can Akkuş

600 cc B: 1. Cafer Çömlek, 2. Ömer Faruk Yıldız, 3. Ömer Utku Karpuz

600 cc C: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Uyar, 3. Şafak Karakaya

SS300: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Yiğit Yıldız, 3. Hüseyin Karakaya

Open500: 1. Hüseyin Eldem, 2. Duru Aybüke Altan, 3. Bülent Çalık

125 Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Fatma Baştepe, 3. Nurullah Deniz

125 Gençler: 1. Egehan Çalhan, 2. Yağız Alp Coşkun, 3. Ilgın Efe Güngör

Süpermoto Şampiyonası

Open: 1. Ata Kahvecioğlu, 2. Yunus Nas Taşhan, 3. Barış Öztürk

S3: 1. Ares Bengiç, 2. Akil Ulusan, 3. Kardelen Apaydın

65cc: 1. Berkay Sarıay, 2. Enes Çağan Çakır, 3. Çağatay Çoklar

85cc: 1. Kerem Yılmaz, 2. Berkay Öztürk, 3. Refia Yılmaz

50cc JR: 1. Ali Tok, 2. Metin Oktay Akkurt, 3. Mert Çoklar

50cc: 1. Rüzgar Bulutlu, 2. Doruk Aybars Altan

Kaynak: AA / Spor

Fatih Şahin Türkiye İzmir Ömer Spor Haberler

title