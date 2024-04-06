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2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe Şanlıurfa'da karşılaşacak

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2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

2023 Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Kupa'yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF daha sonra iki kulüp ile istişare ederek, 7 Nisan 2024'te kupanın Şanlıurfa'da oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

399. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe bu maçla birlikte 399. kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe son olarak ligin ilk yarısında Süper Lig'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Süper Kupa'da 4. maç

Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım, Süper Kupa'da en son 25 Ağustos 2014 tarihinde rakip oldu.

Süper Kupa'yı bugüne kadar Galatasaray 6 kez müzesine götürürken, Fenerbahçe de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Galatasaray 12, Fenerbahçe 6 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk ile İsmail Kartal 8. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Bu karşılaşmalarda Buruk'un takımları 3 kez, Kartal'ın ekipleri de 2 defa sahadan galip ayrıldı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Buruk ilk peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Süper Kupa'yı ilk kez kazanmak istiyor. Başarılı teknik adam, 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bu kupada Trabzonspor'a 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Fenerbahçe, U19 takımıyla çıkacak

Fenerbahçe geçtiğimiz salı günü yaptığı olağanüstü genel kurulda, TFF Süper Kupa ile ilgili de bir karar aldı. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda üyeler, yönetim kuruluna kupa maçına U19 takımıyla çıkılmasıyla ilgili yetki verdi. Sarı-lacivertlilerin kupadaki derbide U19 takımıyla yer alması bekleniyor.

Tribün gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bilet gelirleri depremzedeler için kullanılacak. Müsabakanın bilet gelirleri, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yararına kullanılmak üzere bağışlanacak.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Şeker olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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