2023, Türkiye Özel Sporcularının Tarihi Başarılarına Tanıklık Etti

TÜRKİYE Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 2023 yılı boyunca özel sporcuların kazandığı tarihi başarılara dikkat çekti. Federasyonun 30 bini aşkın üyesi olduğunu ifade eden Aydın, "2023, özel sporcuların şahlanış yılı oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez sporcumuz Ebru Acer ile paralimpik oyunlara gitme kotası kazandık. Futsal Milli Takımımız, Portekiz'i 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Atletizm Milli Takımımız Avrupa Dünya Şampiyonu oldu. Özel sporcuların neler başarabildiğini dünyaya duyurduk" dedi.

Down sendromlu, otizmli ve mental retardasyonlu, yaklaşık 30 bin üyesi olan Türkiye Özel Sporcular Federasyonu sporcuları, 2023 yılında başarıya doymadı. Özel sporcular, ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi başarılara imza atarak Türkiye'yi pek çok branşta temsil etti. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "2023 yılı özel sporcuların şahlanış yılı oldu. 2023 yılı otizmli, mental ve down sendromlu çocukların evlerden çıkarak 'Ben de başarabilirim, hayatın kenarında değil tam ortasındayım' dediği yıl oldu. Yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan ve 'Bu çocuklardan bir şey olmaz' denilen çocuklar, 2023 yılında ülkemizi Avrupa ve dünyada temsil ettiler, İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı göndere çektiler. 2023 yılında ilk kez Ebru Acer ile paralimpik oyunlara gitme kotası kazandık. Bu büyük bir gurur. Bunu gören bütün anneler, kendi çocuklarının da başarabileceğini düşündü. Futsal Milli Takımımız, Portekiz'i 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Atletizm Milli Takımımız Avrupa Dünya Şampiyonu oldu. Özel sporcuların neler başarabildiğini dünyaya duyurduk" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN ALDIKLARI MADALYA BİR ŞEREF MADALYASI GİBİ EVLERE ASILIYOR'

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun 81 ilde teşkilatının olduğunu söyleyen Aydın, "Her engellinin yapabileceği bir spor var sloganıyla hareket ediyoruz. Atletizm, yüzme, futbol, voleybol, masa tenisi gibi pek çok dalda özel çocukları spora yönlendiriyoruz. Şu anda lisanslı 30 bine yakın sporcumuz var. 81 ilde hemen hemen bütün engellilere ulaştık. Son yıllarda engelli sporcuların gelişmesine büyük katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bu çocuklara dokunarak, bütün ihtiyaçlarını gideren 'Özel çocuklar en güzel şekilde spor yapmalı' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Şu anda spor sayımız, kurs sayımız arttı. Büyük bir seferberlik var. Her çocuğu spor sahasına çekiyoruz. Fiziksel faydanın dışında rehabilite oluyorlar. Onların aldığı bir madalya, bütün sporcuların evlerindeki duvarlarında bir şeref madalyası gibi duruyor. 'Benim çocuğum bir başarı elde edemez' diyen anne baba, şampiyon olan çocuğuyla gurur duyuyor" açıklamalarında bulundu.

'ÇALIŞARAK VE ANTRENMAN YAPARAK BAŞARI ELDE ETTİM'

Özel sporculardan Eylülnaz Çelebi (17), "Ben masa tenisi sporunu yapıyorum. Çalışarak ve antrenmanlar yaparak başarı elde ettim. En son Antalya'da yarışmaya gittim. İzmir'de il birincisiyim. Masa tenisi oynamak çok eğlenceli spor yapmayı seviyorum" dedi.

Down sendromlu özel sporculardan Duru Akkuş (17) ise "Ben yüzme sporuyla uğraşıyorum. Yüzmeyi seviyorum. Hep yüzmek istiyorum. Küçükken yüzmeye başladım" diye konuştu.