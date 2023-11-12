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2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları Kayseri'de Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları, Kayseri'de sürüyor. Uşak Bir Eylül Atlıspor, Erzurum Dadaş Atlıspor, Uşak Eşme Üç Eylül Atlıspor ve Erzurum Akıncılar Atlıspor takımları mücadele ediyor. Grubu birinci tamamlayacak takım Türkiye finallerine yükselecek, son sıradaki takım ise Atlı Cirit 2. Ligi'ne düşecek.