Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe'ye gelişinin ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Bonservissiz olarak Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Liverpool'dan söz aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini anlatan Alman futbolcu, "Liverpool ile sözleşme imzalayacaktım. Jürgen Klopp ile şubat ayından itibaren sürekli telefonlaşıyorduk. Liverpool'a transfer olmuş gibiydim, sadece imza eksikti." dedi. Deneyimli oyuncu, Liverpool'un kapısından dönünce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, sarı-lacivertlilere nasıl transfer olduğunu açıkladı. Transfer sürecinde yaşadıklarını anlatan Alman futbolcu, "Werder Bremen ile sözleşmenin sona erdiği 2019 yazında Liverpool ile sözleşme imzalayacaktım. Jürgen Klopp ile şubat ayından itibaren sürekli telefonlaşıyorduk. Liverpool'a transfer olmuş gibiydim, sadece imza eksikti. Kariyerimin zirvesi olacaktı. Ancak, işler çok farklı gelişti." diyerek itirafta bulundu.

LİVERPOOL'A SON ANDA GİDEMEDİM

Max Kruse, "Sturridge ve Origi ikilisi satılacaktı, ben imza atacaktım. Sonra Origi, sezonun son bölümünde birçok gol atmaya başladı. Kulüp, bu gollerin ardından kararını değiştirdi. Jürgen beni aradı, 'Kusura bakma Max, Origi'yi tutma kararı aldık. Ne yazık ki seni transfer edemeyeceğiz.' dedi. Liverpool'a transferim son anda gerçekleşmedi. Çok üzülmüştüm." ifadelerini kullandı.

"MAAŞLARIMIZI ÖDEMEDİLER"

"Futbolun Pandemi nedeniyle devam edemediği dönemde maaşlarımızı ödemediler. Kontratımda maaşımın ödenmemesi durumunda serbest kalacağıma dair bir madde vardı. Bunu hemen kullanmadım. Ve Kontratımı sona erdirdim. Tekrardan aranıp maaşının yatırılacağını öğrenen Max, "Beni arayıp 'Tamam Max, sözleşmenin geri kalanını da yatıracağız.' dediler. Ben de 'Üzgünüm. Artık sizin için oynamak istemiyorum' dedim. Ardından hemen Türkiye'den ayrıldım." açıklamalarında bulundu.