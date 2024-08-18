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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

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Avrupa şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi. Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun Sofya'da oynanan final maçında İtalya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun Sofya'da oynanan final maçında İtalya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ay-yıldızlı ekibin şampiyonada 9'da 9 yaptığını ve büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Grupta puan vermeden, turnuva boyunca da 1 puan kaybederek ve son maçta da İtalya gibi güçlü bir rakibi 3-2 yenerek 20 Yaş Altı Türk Milli Takımı, Avrupa'da namağlup şampiyonluk elde etti. Bunlar geleceğin sultanları. Altyapımız her zaman söylediğimiz gibi çok güçlü, çok iyi bir altyapıya sahibiz. Avrupa'da ve dünyada şampiyonluk yaşamadığımız yıl yok gibi. Hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teknik ekibe, sahada mücadele eden oyunculara, ailelerine, voleybola başladıkları günden bu yana emek veren tüm antrenörlerine teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Voleybolun her geçen gün neler yaptığını da hep birlikte görüyoruz."

Üstündağ, 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da Dünya Şampiyonası ilk maçında Ekvador'u 3-0 yendiğinin hatırlatılması üzerine, "Teknik ekip ve yöneticilerin bir bölümü Peru'ya geçtiler. Peru'da dünkü maçı 3-0 aldık, grupta en güçlü rakibimizin Çin olduğunu düşünüyoruz. Çin ile bu akşam 22.00'de mücadele edeceğiz. Oradan da derece elde edeceğimize inanıyoruz. Altyapı ve üst yapının tesadüf olmadığının bu da ispatıdır." ifadelerini kullandı.

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gökhan Durmaz ise "Aslında 18'de 18 yaptık. Bu yıl 18 resmi maç oynadık ve hepsini kazandık, hiç yenilmedik. Sonunda Avrupa şampiyonu olduk. Önce oyuncularımı, sonra ekibimi tebrik ederim. Sabaha kadar çalıştılar, uğraştılar, bu oyunculara şu ana kadar emek veren tüm antrenörleri tebrik ederim. Sonunda başardık Avrupa şampiyonuyuz. Daha büyük bir gurur yok. Herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca bir parantez açmak isterim, imkanlarımıza baktığımızda başka ülkelerle kıyasladığımızda kendimizi şanslı hissettiğimiz için başkanım başta olmak üzere federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Üçüncü gün Hollanda maçı bir işaretti, 2-0'dan 3-2'ye geldik. Herkesi eleyebileceğimizi ilk orada hissettik." şeklinde konuştu.

Milli Takım Kaptanı Beren Yeşilırmak, ilk defa milli takıma kaptanlık yapmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "O yüzden çok heyecanlıydım. Takım arkadaşlarımızla çok iyi anlaştığımız için zorlandığım bir kısım olmadı. Milli takım kaptanı olduğum için kendimle çok gurur duyuyorum." dedi.

Şampiyonluğa inandıklarının altını çizen Beren, "Bekliyorduk tabii ki takımda herkes birbirine yardım ediyordu, tam bir takımdık, bu sonucu bekliyorduk. En iyi pasör çaprazı ödülü aldığım için de çok mutluyum. Bunun için 12 yaşımdan beri hayallerim vardı. Aldığım için çok mutluyum. A Milli Takım hayali tabii ki kuruyorum. A Milli Takım'da oynamayı çok istiyorum. İnşallah oynayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Beren, "Voleybol kariyerinde kimi örnek alıyorsun?" sorusuna ise "Voleybola başladığımdan beri tek aldığım örnek kişi Neslihan Demir, Hep de oydu, hiç değişmedi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Spor

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