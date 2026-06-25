Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-19 mağlup oldu. İlk yarıyı 18-11 geride kapatan milliler, 27 Haziran'da Arjantin ile karşılaşacak.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-19 yenildi.
Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan ay-yıldızlılar, maçın ilk yarısını da 18-11 geride kapattı.
Milliler, Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenen organizasyondaki 3. maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06.45'te Arjantin ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu