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Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası

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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-19 mağlup oldu. İlk yarıyı 18-11 geride kapatan milliler, 27 Haziran'da Arjantin ile karşılaşacak.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-19 yenildi.

Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan ay-yıldızlılar, maçın ilk yarısını da 18-11 geride kapattı.

Milliler, Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenen organizasyondaki 3. maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06.45'te Arjantin ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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