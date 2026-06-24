Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu ilk maçında Güney Kore'ye 32-29 mağlup oldu. 25 yıl sonra şampiyonaya katılan milliler, yarın İspanya ile karşılaşacak.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Güney Kore'ye 32-29 yenildi.
Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan ay-yıldızlılar, ilk yarısını 14-10 geride kapattığı Güney Kore karşılaşmasını kaybetti.
Milliler, Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenen organizasyondaki 2. maçında yarın TSİ 06.45'te İspanya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer