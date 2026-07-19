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Hentbol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda sıralama maçında Yunanistan'ı seri 7 metre atışlarıyla 35-34 yenerek turnuvayı 23. sırada tamamladı.

20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, sıralama maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada Yunanistan'ı seri 7 metre atışları sonucunda 35-34 mağlup eden milliler, bu sonuçla organizasyonu 23. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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