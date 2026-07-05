Haberler

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Kuzey Makedonya'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde başlayacak. Türkiye, serbest stil, grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde 30 milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Şampiyona 12 Temmuz’da sona erecek.

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Kuzey Makedonya'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonun açıklamasına göre, Üsküp kentinde yapılacak organizasyonda milli sporcular serbest stil, grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada grekoromen stilde Türkiye'yi 55 kiloda Denizhan Ogun, 60 kiloda Furkan Öden, 63 kiloda Abdulsamet Arslantaş, 67 kiloda Ömer Altaş, 72 kiloda Salih Yusuf Yazıcı, 77 kiloda Alkan Akar, 82 kiloda İsmail Bereket, 87 kiloda Abdulvahab Kalafat, 97 kiloda Emir Ömer Bozbağ ve 130 kiloda Üzeyir Ayberk Bostan temsil edecek.

Kadınlar kategorisinde ise 50 kiloda Nil Aktaş, 53 kiloda Remziye Karadağ, 55 kiloda Elif Atakan, 57 kiloda Su Soyalp, 59 kiloda Elif Sude Elmalı, 62 kiloda Özdenur Özmez, 65 kiloda Beyzanur Akkuş, 68 kiloda Elif Şevval Kurt, 72 kiloda İlayda Çin ve 76 kiloda Elmira Yasin mücadele edecek.

Serbest stilde ise 57 kiloda Ebubekir Gür, 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 65 kiloda Hacı Zade, 70 kiloda Remzi Temur, 74 kiloda Umut Talha Uslu, 79 kiloda Yasin Uzun, 86 kiloda Sefa Cesur, 92 kiloda Eyyüp Çetin, 97 kiloda Süleyman Rıza ve 125 kiloda Ruşen Arda Güler mindere çıkacak.

Organizasyon 12 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paraguay'dan utanç verici istatistik: Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü

Fransa'ya karşı yaptıkları pas sayısı hayrete düşürdü
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi

"Patron kim?" tartışması son sürat! Netanyahu'dan Trump'a yanıt geldi
Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri 'insan zinciri' kurtardı

Yasağa rağmen denize girenleri kurtarmak için dev dayanışma

NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı