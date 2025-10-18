20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Malatya'da Başladı

ULUSLARARASI Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin 20'ncisi Malatya'da düzenlenen törenle başladı.

310 sporcunun katıldığı güreş müsabakalarının açılışını Down Sendromlu bireyler yaptı.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Turgut Özal Karakucak Güreşleri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin iştirakleri ile düzenlendi. Çilesiz Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile yerel yöneticiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Açılışını Down Sendromlu bireylerin yaptığı güreşlere toplamda 310 sporcu katılım sağladı.

Malatya'nın normalleşmesi adına bir takım etkinlikleri aksatmadan yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Gerek seçim öncesi gerekse seçimden sonra, hep şu temayı kullandık. İnsanlarımız kalıcı konut ve işyerine kavuşana kadar bize durmak yorulmak yok dedik. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır bu minvalde çalışıyoruz. Bir taraftan da Malatya'nın ve insanlarımızın normalleşmesi adına bir takım etkinlikler yapıyoruz. Geleneksel haline gelen bir takım festival ve fuarlar var. Bunları hiç ihmal etmeden yapmaya çalışıyoruz. Malatyalıların bu tip etkinliklere katılımlarını istirham ediyoruz. " dedi.

Güreşin geleneksel bir ata sporu olduğu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, "Ata sporunun hem bugünkü hem de gelecek kuşaklara aktarılması ve sevdirilmesini istiyoruz. Turgut Özal gibi Uluslararası bir ismi Malatya'da Uluslararası bir güreş etkinliği ile tanıtmak istiyoruz. Güreşin aynı zamanda geçmişi ile yurt savunmasında önem arz eden pehlivanların çıkmasında da rol oynayan bir spor olduğunu biliyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz bu spora ilgi göstersin. Ulusal düzeyde 300, Uluslararası 10 sporcu olmak üzere 310 sporcumuz müsabakalara katılıyor. Şehri ayağa kaldırmak tarih, kültür, sanat ve spor gibi her alanda kalkınmayı gerektirir. Bugün bu güreş turnuvasını da şehri ayağa kaldırmanın önemli bir aşaması olarak görüyoruz. Bu etkinlik depremden çıkışın, normalleşmenin en önemli göstergesidir." şeklinde konuştu.