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20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da Başladı

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ile Gürcistan ve Azerbaycan'dan da birer takım olmak üzere 750 sporcu katıldı. Samsun'da 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuvada dereceye girenlere sporculara madalyalarını Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ile Gürcistan ve Azerbaycan'dan da birer takım olmak üzere 750 sporcu katıldı.

Samsun'da 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Turnuvada dereceye girenlere sporculara madalyalarını Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı

Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

Sezer Huysuz Halit Doğan Orhan Tavlı Azerbaycan Gürcistan Karadeniz Gençlik samsun Spor Spor Güncel Haberler

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