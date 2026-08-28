Türkiye'den badmintonda 2 altın daha

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) sekizinci gününde Türkiye, badmintonda 2 altın madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda badminton müsabakaları sona erdi.

Badminton karşılaşmalarının son gününde, çift erkekler ve kadınlarda finaller yapıldı.

Buğra Aktaş ile Emre Sönmez, çift erkekler finalinde Cezayirli Koceila Julien Mammeri-Youcef Sabri Medel ikilisini 21-19'luk setlerle 2-0 yenerek altın madalya elde etti.

Çift kadınlar finalinde de Bengisu Erçetin ile Nazlı Can İnci, Fransız Agathe Cuevas-Elsa Jacob ikilisini 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup ederek Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

Türkiye, badminton branşında oyunları 4 altın madalyayla zirvede tamamladı. Neslihan Arın tek kadınlarda, Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez de karışık çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA