Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'den 8 Madalya

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) yedinci gününde Türkiye, boksta 1 altın ve 2 gümüş, paletli yüzmede ise 2 bronz madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonda boks müsabakalarının son gününde 3 milli sporcu finalde mücadele etti. Milli boksör Mehmethan Çınar, erkekler 60 kilo finalinde İspanya'dan Marin Hernandez'i 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kadınlar 65 kilo finalinde Sema Çalışkan, Hırvatistan'dan Sara Beram'a, erkekler +90 kilo finalinde de Berat Acar, Fransa'dan Djamili-Dini Aboudou Moindze'ye yenilerek gümüş madalya aldı.

Türkiye, boksta 2026 Akdeniz Oyunları'nı 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Paletli yüzmede 2 bronz

Taranto 2026'da paletli yüzme branşında da madalya müsabakaları sona erdi. Paletli yüzmede bugün milli sporcular Kaan Efe Kaya ve Derin Atman, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaan Efe, erkekler 200 metre çift palet kategorisinde 1.36.63'lük derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. Taranto 2026'da daha önce 400 metrede altın madalyaya uzanan Kaan Efe, oyunlardaki ikinci madalyasını kazandı.

Paletli yüzme erkekler 50 metre dip kategorisinde yarışan Derin Atman da 14.84'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Milli paletli yüzücüler, oyunları 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla noktaladı.

Oyunlarda bugün ayrıca milli atıcılar, 2 altın ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Madalya sayısı 53'e yükseldi

Milliler, Taranto 2026'da günü 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı.

Toplam madalya sayısını 53'e (24 altın, 13 gümüş, 16 bronz) çıkaran Türkiye, madalya tablosunda ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

20. Akdeniz Oyunları, 3 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA