Haberler

Ümit Milli Takım Tunus'a yenildi, Akdeniz Oyunları'na veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında Tunus'a 2-1 mağlup oldu A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Türkiye, organizasyona veda etti

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Tunus'a 2-1 yenilerek elendi.

Milli takım, A Grubu'ndaki son maçında Tunus ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada Mohamed Rayen Anene'nin attığı golle 1-0 geride tamamladı. Tunus, 56. dakikada Taha Emre İnce'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Milliler, 65. dakikada Özder Özcan'ın golüyle farkı 1'e indirse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

A Grubu'nu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Türkiye, gol averajı nedeniyle aynı puana sahip Fas'ın gerisinde kalarak yarı finale yükselemedi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Köklü kulübü satın alıyor
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı

Kadınların kıyafetlerini görüp, Türkiye için skandal sözler kullandı
Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber

Galatasaray'ın yüzü yine gülmedi
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı

Küçük çocuk, okul bahçesinde bu hale geldi
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! 72 aya kadar taksit yapılacak