Ümit Milli Takım Tunus'a yenildi, Akdeniz Oyunları'na veda etti
- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında Tunus'a 2-1 mağlup oldu A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Türkiye, organizasyona veda etti
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Tunus'a 2-1 yenilerek elendi.
Milli takım, A Grubu'ndaki son maçında Tunus ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada Mohamed Rayen Anene'nin attığı golle 1-0 geride tamamladı. Tunus, 56. dakikada Taha Emre İnce'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Milliler, 65. dakikada Özder Özcan'ın golüyle farkı 1'e indirse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
A Grubu'nu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Türkiye, gol averajı nedeniyle aynı puana sahip Fas'ın gerisinde kalarak yarı finale yükselemedi.