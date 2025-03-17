2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi
Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından uzun bir süre futboldan uzak kalan Dele Alli, yaklaşık 2 yıl sonra sahalara döndüğü ilk maçta 9 dakika oynayabildi. Devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olan Alli, oyuna sonradan girdiği Milan karşısında kırmızı kart gördü.
Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından uzun bir süre futboldan uzak kalan Dele Alli, devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olmuştu. 2 yılın ardından yeşil sahalara dönen Alli, 9 dakikada şoku yaşadı.
9 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Serie A'da Milan'a karşı oynanan mücadelede 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek sahayı terk etmek zorunda kaldı. Como, İtalya Serie A'nın 29. haftasında maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
SON MAÇI ANTALYASPOR'DU
Dele Alli, son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında çıkmıştı. İngiliz futbolcu, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Como formasıyla Milan karşısında sahalara geri dönmüş oldu.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?
28 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Delle Alli, siyah-beyazlılarda 15 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Alli, devre arasında Como'ya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık imza attı.