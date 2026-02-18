Haberler

2. Türk Kayak Kupası, Bursa'da gerçekleştirildi

2. Türk Kayak Kupası, Bursa'da gerçekleştirildi
Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı'nın düzenlediği 2. Türk Kayak Kupası, Uludağ'da 5 ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlarda çeşitli kategorilerde birinciler belirlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) düzenlediği 2. Türk Kayak Kupası, Uludağ'da gerçekleştirildi.

Uludağ, Amirsoy, Şahdağ, Şimbulak, Erciyes, Palandöken, Tufandağ ve Oi-Qaragai kayak merkezleri tarafından, TDT himayesinde ortaklaşa gerçekleştirilen yarışmaya 5 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katıldı.

TDT Proje Direktörü Harun Nurullah Tanzı, AA muhabirine, birliğe üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye arasında iş birliği olduğunu söyledi.

Tanzı, yeni kurulan bir birlik olmalarına rağmen faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak Türki cumhuriyetler arasındaki iş birliklerimizi her alanda, kayak merkezleri alanında bile derinleştiriyoruz. Bu bizim ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağını, birliğe olan inancını pekiştirmektedir." dedi.

Uludağ AŞ adına yarışmaya katılan Burak Beceren de, 100'ün üzerinde sporcunun yarıştığını aktararak, şöyle konuştu:

"Türk Devletleri ve Türk Kayak Merkezleri ile olan paylaşımlarımızı arttırmak, bilgi ve deneyim paylaşımları yapabilmek adına farklı kayak merkezlerini de bünyemize katacağız. Bunlarla beraber bu sene Erciyes ve Palandöken de bizlerle beraber bu birliğe katılmış oldu. Aynı zamanda Kazakistan'dan Oi-Qaragai ve Azerbaycan'dan Tufandağ kayak merkezleri katılarak 8 kayak merkezi ve 5 ülkeyi temsilen bir birlik kurmuş olduk. Bu yarışları her sene farklı bir ülke ve farklı bir kayak merkezinde devam ettireceğiz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Reklam Pazarlama Sorumlusu Mehmet Budak ise Uludağ'ın önemli bir kayak merkezi olduğunu belirterek, "Önümüzde farklı projeler de var. Bu sayede kayak birliğine üye olan kayak merkezleri deneyimlerini paylaşıyor. Birlikte neler yapabiliriz, bunları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Sonuçlar

Yarışta, 18-25 yaş erkekler kategorisinde Alexandr Tsvetkov birinci, Mahmut Kazanç ikinci, Mukhammed Ali Asonov üçüncü oldu, 18-25 yaş kadınlarda ise Sıla Kara birinci, Elif Çelik ikinci, Güzide Lal Öztelcam üçüncü oldu.

Erkekler 26-45 yaş kategorisinde Jeyhun Balamotov birinci, Metehan Taşdemir ikinci, Talip Gülle üçüncü olurken kadınlarda Natalya Lapshina birinci, Elvira Zakarayeva ikinci, Buse Terim ise üçüncü sırada yer aldı.

46 yaş ve üzeri erkeklerde Ali Akgül birinci, Kamil Şar ikinci, Ömer Saraçer üçüncülüğe ulaştı.

