2 saat planlanan program 3 dakika sürdü, moderatör ne yapacağını şaşırdı

2 saat planlanan program 3 dakika sürdü, moderatör ne yapacağını şaşırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas merkezli yayınlanan web haber sitesinde Sivasspor'un tartışılacağı ve 2 saat olarak planlanan canlı yayın programı, davetliler konuşmak istemeyince 3 dakika sürdü. Bu eylem üzerine moderatör programı bitirmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz sezon aldığı kötü neticelerle Süper Lig'den, 1. Lig'e düşen Sivas spor'da bu sezona kötü gidişat devam ediyor.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR

Ligin ilk 4 haftasında sadece 1 puan alan takım şehri ve taraftarlarını gerdi. Bu gerginlik protestolara da neden oldu. Sivas merkezli yayın yapan Büyük Sivas web haber sitesinde, Abdullah Yiğit moderatörlüğünde her hafta düzenli olarak yayınlanan spor programın da canlı yayında gerçekleşen ilginç bir tepki ile gündem oldu.

2 saat planlanan program 3 dakika sürdü, moderatör ne yapacağını şaşırdı

2 SAATLİK PROGRAM 3 DAKİKADA BİTTİ

Bu haftaki programda taraftar temsilcileri konuk edilirken, program süresi ile 2 saat olarak belirlendi. Programın başlamasının ardından konuklar, bu kötü tablo karşısında konuşacak bir şey olmadığını belirtip, konuşmak istemediler. Moderatör ise 2 saat planlanan programı 3. dakikada bitirmek zorunda kadı.

2 saat planlanan program 3 dakika sürdü, moderatör ne yapacağını şaşırdı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

CHP, Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti
İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi

Görevden alınan Özgür Çelik'e bir kötü haber daha
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin AK Parti'den ilk açıklama

CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline AK Parti'den ilk yorum
Elektrik kesintileri artık e-Devlet üzerinden ihbar edilebilecek

e-Devlet'ten bomba bir uygulama daha! Bugün hizmete başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Çetin ile bir araya gelen Bahçeli'den CHP'ye salvolar

Sürpriz isimle bir araya gelen Bahçeli'den CHP'ye salvolar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.