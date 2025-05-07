2. Lig'de rekor! Şimdiden 26 bin kombine sattılar

Nesine 3. Lig'de şampiyon olarak adını önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele etmeye yazdıran Bursaspor'da kulüp Başkanı Enes Çelik, 2025-2026 sezonu için satılan kombine sayısını açıkladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi ev sahipliğinde Cumalıkızık'ta gazetecilerle bir araya gelen Enes Çelik, transfer çalışmaları ve kombine satışlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KOMBİNE SATIŞI 26 BİNİ GEÇTİ'

Kombine satışları konusunda iyi noktada olduklarını ve rekor kırmak istediklerini söyleyen Enes Çelik, "Bir taraftan loca satışları devam ediyor, kombineler şu an 26 bini geçti. Kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım. Sadece misafir edeceğimiz şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz gelir" dedi.

'40 BİN KOMBİNE'

Takıma yapılacak transferler sonrası kombineye ilginin artacağını ifade eden Çelik, "Taraftarlarımıza da buradan duyuralım, çünkü 14 bin bilet kaldı. Transferler de açıklanmaya başlayınca o da tükenir diye düşünüyorum 2 ay içerisinde. O yüzden belki bilmiyorum geçmişte yani Türkiye'de 40 bin kombine satışı oldu mu ama Bursaspor taraftarı bunu da başaracak gibi görünüyor. Bu sefer hiç satışa çıkarmadan en baştan. Şimdi bir de şu var, biz bu bileti sattığımızda takımı da zaten taraftarımız gördüğünde yine mesela belki ocak ayında, önümüzdeki senenin başında yine çıkacağız bir dahaki senenin kombinelerine. Bilet sıkıntısı yaşayacağı için insanlar, 'bari alalım' diyecekler. Bu sefer onlara öncelik tanımış olacağız yine, o 40 bin kişiye" sözlerine sarf etti.