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2. Lig'de rekor! Şimdiden 26 bin kombine sattılar

2. Lig'de rekor! Şimdiden 26 bin kombine sattılar
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3. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Kulüp Başkanı Enes Çelik, 2025-2026 sezonu için satılan kombine sayısını 26 bin olarak açıkladı. Transferler sonrası kombineye ilginin artacağını belirten Çelik, 14 bin biletin daha satılacağını ve toplamda 40 bin kombine satışı hedeflendiğini ifade etti.

Nesine 3. Lig'de şampiyon olarak adını önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele etmeye yazdıran Bursaspor'da kulüp Başkanı Enes Çelik, 2025-2026 sezonu için satılan kombine sayısını açıkladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi ev sahipliğinde Cumalıkızık'ta gazetecilerle bir araya gelen Enes Çelik, transfer çalışmaları ve kombine satışlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KOMBİNE SATIŞI 26 BİNİ GEÇTİ'

Kombine satışları konusunda iyi noktada olduklarını ve rekor kırmak istediklerini söyleyen Enes Çelik, "Bir taraftan loca satışları devam ediyor, kombineler şu an 26 bini geçti. Kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım. Sadece misafir edeceğimiz şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz gelir" dedi.

2. Lig'de rekor! Şimdiden 26 bin kombine sattılar

'40 BİN KOMBİNE'

Takıma yapılacak transferler sonrası kombineye ilginin artacağını ifade eden Çelik, "Taraftarlarımıza da buradan duyuralım, çünkü 14 bin bilet kaldı. Transferler de açıklanmaya başlayınca o da tükenir diye düşünüyorum 2 ay içerisinde. O yüzden belki bilmiyorum geçmişte yani Türkiye'de 40 bin kombine satışı oldu mu ama Bursaspor taraftarı bunu da başaracak gibi görünüyor. Bu sefer hiç satışa çıkarmadan en baştan. Şimdi bir de şu var, biz bu bileti sattığımızda takımı da zaten taraftarımız gördüğünde yine mesela belki ocak ayında, önümüzdeki senenin başında yine çıkacağız bir dahaki senenin kombinelerine. Bilet sıkıntısı yaşayacağı için insanlar, 'bari alalım' diyecekler. Bu sefer onlara öncelik tanımış olacağız yine, o 40 bin kişiye" sözlerine sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Bursa hala kendini süper lig takımlarıyla kıyaslıyor FB GS her sezon 35 40 bin satıyor üstelik 2400 TL ye değil 15 000 TL ydi bu sezon

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Kombine 2400 lira olunca alırlar tabi 20000 olunca bu rakamı satsınlarda görelim Gs nin bir maçına kale arkası 2500 lira verdik bu sene

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Tüm takımların bence kale arkaları kombine olmamalı. herkesin maç izlemeye hakkı var. Adam alacak kombineyi sonra maçlara gitmeyecek boş sahaya mı oynayacaksınız

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Haber YorumlarıSelim Özer:

Çekememezlikler başlamış hemen :) süper lige çıkınca 20 bin verip gene alacağız o kombineyi, yeter ki böyle yönetilsin takım. bu arada yeni forma alımı için de yarını bekliyor tüm Bursa. Esas rekor forma satışlarında olacak bu sene.

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