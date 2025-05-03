2. Kuzey Ege Spor Oyunları'nın Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
İzmir'in Foça ilçesinde 12-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. Kuzey Ege Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Etkinlikte, Aliağa, Bergama, Dikili, Kınık, Menemen gibi ilçelerden yaklaşık 1500 sporcu 11 branşta yarışacak.
İzmir'de 12-17 Mayıs'ta Foça ilçesinde düzenlenecek 2. Kuzey Ege Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Foça'daki toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile sponsorlar katıldı.
Foça Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen ilçelerinden, 11 branşta yaklaşık 1500 sporcu yer alacak.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor