2. Kristal Ayaklar Ödül Gecesi renkli görüntülere sahne oldu

İlki geçtiğimiz yıl yapılan ve sahada ter akıtan, emek veren kadın futbolcuları manevi olarak destekleme amacı taşıyan ödül gecesine; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, ATO Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, geceye destek veren sponsorlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

"BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM"

Gecenin açılışını gazeteci Hande Fırat, davetli olan kadın futbol takımlarının oyuncularıyla birlikte yaptı. Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı ve Yüksekova Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Hande Fırat ve tüm davetlilerin eşliğinde, hep birlikte "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söyledi.

Geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan da gönderdiği kutlama telgrafı ile katıldı.

Cer Modern'deki Kristal Ayaklar Ödül Töreninde ilk konuşmayı Kadın Futbolcular Derneği Başkanı Dilek Kavasoğlu gerçekleştirdi. Ardından sırasıyla; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödüller; geceye katılan bakanlar tarafından kazananlara takdim edildi.

ÖDÜL ALANLAR

Yılın Defans Oyuncusu Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncusu Dilan Bora.

Yılın Ortasaha Oyuncusu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Meryem Cennet Çal.

Yılın Kadın Futbol Teknik Direktörü Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Teknik Direktörü Cumali Enginar.

Yılın Takımı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü

Yılın Gol Kraliçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü oyuncusu Armisa Kuç

Yılın Forveti Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü oyuncusu Armisa Kuç

Yılın Kalecisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü kalecisi Selda Akgöz

Yılın Umut Vaad Eden Genç Futbolcusu Beylerbeyi Spor Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Sıla Besra Tetik

Kristal Emek ve Onur Ödülü A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör

YILIN ALTYAPI TAKIMI SOMA ZAFER KULÜBÜ

Yılın Kadın Futbolu Medya Ödülleri; Kanal 3 Televizyonu adına Sayın Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, Yılın Kadın Futbol Televizyon Programı Kristal Ayaklar Sunucusu Aysun Şahin Mutlu, Yılın Kadın Futbol Televizyon Programı Kristal Ayaklar Yorumcusu Mert Dokuzoğlu, Yılın Gazetecisi Four Four Two Türkiye Dergisi adına Müjde Elmas

Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı BTC Türk adına Eda Elif Özbek

Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü Hande Fırat

Yılın Kadın Futbol Hakemi Gamze Durmuş Pakkan

Yılın Kadın Futbol Yöneticisi Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Futbol Programı Yöneticisi Erdem Göktürk

Yılın Kadın Futbolcusu Galatasaray Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ebru Topçu

2. Kristal Ayaklar Ödül Töreni, kadın futboluna ve geceye destek veren sponsorlara ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Sponsorlara da ödülleri geceye katılan bakanlar tarafından takdim edildi.

ÖDÜL ALAN SPONSORLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası, AJet, Outdoor Factory, Ones Technology, Gölbaşı Belediyesi, Cer Modern, Kentvizyon, Spor Toto, Duru Yemek, Suna Dumankaya Güzellik Merkezi, Aysun Berberoğlu, Mandalina Reklam Ajansı, City Hotel, Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı, Özel Medsentez Polikliniği.

Ödüllerin verilmesinin ardından gece; ödül alan tüm takım, sporcu ve sponsorların bakanlarla birlikte sahnede aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.