2 haftada hazırlandılar, Türkiye 2ncisi oldular - Haberler

Yıldızlar-Gençler Kriket Türkiye Şampiyonası Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapıldı. Turnuvaya 2 haftalık süreçte hazırlanan ve daha önce hiç maç yapmayan Muş Spor Lisesi Kız Kriket Takımı 12 takımın mücadele ettiği turnuvada, Türkiye 2.si olarak büyük alkış topladı.

2021-2022 Okul Sporları, Yıldızlar-Gençler Kriket Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapıldı. Turnuvaya ülke genelindeki çeşitli illerden 12 kız, 17 erkek takımı olmak üzere 29 takım katıldı.

Turnuvada mücadele eden Muş Spor Lisesi kızlar kategorisinde, finalde Afyonkarahisar Spor Lisesi ile karşılaşan Muş Spor Lisesi maçı 32-29 kaybederek Türkiye 2.'si oldu.

Turnuvanın en deneyimsiz takımları arasında gösterilen Muş Spor Lisesi, turnuvaya 2 hafta önce hazırlanmaya başladı. Kısıtlı imkanlar ile turnuvaya hazırlanan ve turnuva öncesi hiçbir maç yapmayan Muş Spor Lisesi Kız Takımı turnuvada gösterdiği başarı ile alkış aldı.

Takımı turnuvaya hazırlayan, Muş Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Abdülvasip Ardil, turnuvaya takımı Eyüp Subaşı hoca ile birlikte hazırladıklarını belirterek, "2 haftalık bir kriket çalışması ile bu başarıyı elde ettik, Türkiye 2.si olduk. Birinciliği çok istedik ama nasipte 2.lik varmış, takımımı tebrik ederim" dedi.

Takımın kısıtlı imkanlarla turnuvayı hazırlandığını belirten Abdülvasip Ardil, "Bu takım iki haftalık süreçte kısıtlı imkanlarla hazırlandı. Malzememiz yoktu, topumuz yoktu, tenis topunu elektrik bandı ile sararak hazırlandık. Sopalarımız, betlerimizi marangozda yaptırdık, bu şekilde zor şartlarda çalıştık. Ancak bu şekilde oldu, katkıları olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Turnuvaya katılan sporcuların daha önce hiç maç deneyimi olmadığını belirten Ardil, "Daha önce hiç maç yapmadılar, ilk defa burada 5 maça çıktılar ilk defa da bugün yenildiler" diye konuştu.

Okul Sporları As Başkanı ve Türkiye Kriket Federasyonu Başkanı Hasan Sabit Alta ise, "Muş'taki arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlar o kadar imkansızlık, o kadar zorluk ve 27 saatlik yolun sonunda buraya gelip maça çıktılar. Kendilerini tebrik ediyorum, hocalarımızı, okulumuza, müdürlerimize ve diğer okullarımızın müdürlerine çok teşekkür ederim, bizi destekledikleri için. Bu çocukları buraya kadar gönderip her türlü desteği sağladıkları için" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor