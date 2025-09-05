2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası Bitlis'te Yapıldı

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası" 15 ülkeden 400 satranç tutkununu bir araya getirdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfınca (BETAV), satranç sporunun gelişmesine katkı sunmak amacıyla geleneksel hale getirilen satranç turnuvasının ikincisini organize etti.

Turnuvaya İran, Azerbaycan, Irak, Özbekistan, Gürcistan, Mısır, Suriye, Afganistan, Kazakistan, Ürdün, Rusya, Danimarka, Güney Afrika, Nijerya, Türkmenistan'dan 129, Türkiye'den 271 sporcu katılıyor.

A kategorisinde 133, B kategorisinde 130 ve C kategorisinde ise 137 yerli ve yabancı sporcu BEÜ spor salonunda yapılan müsabakalarda rakiplerini yenmek için ter döküyor.

Satrancın ustalarının yanı sıra çok sayıda genç yeteneğin de yer aldığı turnuvada, sporcular stratejik hamleler yapmaya çalışıyor.

"Satrancın kalbi şu anda Bitlis'te atıyor"

Türkiye Satranç Federasyonu Sporcular Kurulu Başkanı Özgün Yalçın, AA muhabirine, 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası'nı düzenlemenin ve Bitlis'te olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaliteli bir etkinlik organize ettiklerini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Doğu illerinde bu turnuvalar daha önce çok fazla yapılmazken şimdi gördüğümüz bu durum bizi gerçekten çok mutlu ediyor çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin doğusunda da çok kuvvetli satranççılar var. Çok yetenekli oyuncular var. Yurt dışından çok fazla katılım oldu. 15 ülkeden gelen sporcular burada yarışıyor. Reytingleri ve eloları (derecelendirme sistemi) yüksek sporcuların gelip burada Türkiye'den sporcularla yarışması onlara da bir elo arttırma imkanı oluşturuyor. Ondan dolayı da güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvada Bitlis, 15 ülkeden ve ülkemizin de çeşitli şehirlerinden satranççıların uğrak noktası oldu. Bu katılım çok yüksek. Önümüzdeki yıl katılımın daha yüksek olmasını temenni ediyoruz. Bu bağlamda satrancın kalbi şu anda Bitlis'te atıyor."

"Rakipler çok güçlü"

Turnuvaya İran'dan katılan Akbar Dehghanzade ise turnuvaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonun çok güzel olduğunu dile getiren Dehghanzade, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İki yıldır buradaki turnuvaya katılıyorum. Çok iyi ağırlanıyoruz. Rakipler çok güçlü. Güzel oynuyorlar. Birinci oyunu kaybettim ancak ikinci oyunu kazandım. Arkadaşlarımla buraya geldim. Onların reytingleri yüksek ve eloları var. Bu organizasyon çok güzel. 15 ülkeden gelen insanlarla tanışıyoruz, dost ve arkadaş oluyoruz."

İran'dan gelen Mohammad Nıkoolar da "Geçen yıl turnuvada ikinci oldum. Bu yıl ki yarışma geçen yıla göre daha iyi. Buradaki atmosfer çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Rakiplerimiz çok güçlü ve hazırlıklılar. 'Hepimiz bir aileyiz' sloganı satrancın milli sloganıdır. Biz de aynı ailedeniz ve burada toplandık. Bundan dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

"Nahçıvan'da 8 birinciliğim var"

Nahçıvan'dan gelen 14 yaşındaki Nigar Ganbarli de ilk kez geldiği Bitlis'in çok güzel bir kent olduğunu dile getirdi.

Oynadığı iki oyundan birini kaybettiğini anlatan Ganbarli, "Bu organizasyon çok güzel. Rakipler çok iyi oynuyor. Daha önce elde ettiğim başarılarım var. 5 yaşımdan beri satranç oynuyorum. 2018'de Antalya'da ve Nahçıvan'da dereceler elde ettim. 2019'da Nahçıvan'da birinci oldum. 8 yaşında C kategorisi birinci oldum. Nahçivan'da 8 birinciliğim var." ifadelerini kullandı.