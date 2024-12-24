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2.13 metrelik basketbolcu, kadın hakeme saldırdı

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Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, San Antonio Spurs ile oynanan maçta kadın hakem Jenna Schroeder'a agresif davranışları nedeniyle oyundan atıldı. Faul kararına itiraz ederken kontrolünü kaybeden Embiid, Schroeder'a tehditkar bir şekilde ilerledi ve iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Nba'de Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, San Antonio Spurs ile oynanan maçta kadın hakem Jenna Schroeder'a agresif davranışları nedeniyle oyundan atıldı.

Maçın ikinci çeyreğinde yaşanan olayda, 2.13 metrelik basketbolcu Embiid, Victor Wembanyama'ya verilen faul kararına itiraz ederken kontrolünü kaybetti. Schroeder'a doğru tehditkar bir şekilde ilerleyen Embiid, iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Yayıncı kuruluş için maçı yorumlayan Stephanie Ready, "Bu açıkça bir faul. Hakem sakin bir şekilde tartışmaya çalışırken Embiid kontrolden çıkıyor. Fiziksel bir karşılaşma istercesine hakeme yaklaşması kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

İhraç kararı sonrası çılgına dönen Embiid'i takım arkadaşı Kyle Lowry ve teknik ekip güçlükle zapt edebildi. Ancak Embiid, takımının 111-106'lık galibiyeti sonrası sahaya dönerek kutlamalara katıldı.

Dört sezondur Nba'de hakemlik yapan 39 yaşındaki Schroeder, 100'den fazla maçta görev yaptı.

Sezonun büyük bölümünü sakatlıklar nedeniyle kaçıran Embiid için zor bir dönem devam ediyor. Daha önce bir gazeteci ile yaşadığı tartışma nedeniyle de üç maç ceza alan yıldız oyuncu, bu sezon sadece sekizinci maçına çıkabildi.

Philadelphia 76ers yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, NBA yönetiminin olayı incelemeye alması bekleniyor.

2.13 metrelik basketbolcu, kadın hakeme saldırdı

2.13 metrelik basketbolcu, kadın hakeme saldırdı

2.13 metrelik basketbolcu, kadın hakeme saldırdı

2.13 metrelik basketbolcu, kadın hakeme saldırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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