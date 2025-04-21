2.01'lik dev golcü Süper Lig'e geri dönüyor
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, golcü oyuncu için İngiliz kulübü Southampton ile temaslara başlarken, deneyimli golcünün Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar, gözünü geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu'ya dikti.
KULÜBÜYLE TEMASA GEÇİLDİ
Daily Star'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Premier Lig'de küme düşmesi kesinleşen Southampton'ın 2.01 boyundaki golcü ismi Paul Onuachu için harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz ekibiyle temasa geçerek görüşmelere başladı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Haberde, Siyah-beyazlıların Onuachu ile sezon bitmeden anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtilirken, 30 yaşındaki Nijeryalı golcüyle 3 yıllık imza atılacağı dile getirildi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Öte yandan deneyimli golcünün de yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasını 25 kez terleten Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Premier Lig'de istediği şansları bulamayan Onuachu, çıktığı 22 karşılaşmada 911 dakika süre aldı. Yıldız golcü, takımına 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
İşte o paylaşım;