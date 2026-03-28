'1981: Türk Basketbolunun Dönüm Noktası' belgeseli İstanbul Spor Filmleri Festivali'nde gösterildi

Balkan Şampiyonluğu Kupası'nı kazanan A Milli Basketbol Takımı oyuncuları, İstanbul Spor Filmleri Festivali'nde bir araya gelerek '1981: Türk Basketbolunun Dönüm Noktası' belgeselini izledi. Bu özel gösterim, Türk basketbol tarihindeki önemli anları yeniden gündeme taşıdı.

BALKAN Şampiyonluğu Kupası'nı 45 yıl önce Türkiye'ye getiren A Milli Basketbol Takımı oyuncuları, İstanbul Spor Filmleri Festivali'nde bir araya geldi

Türk basketbol tarihinin en önemli kırılma anlarından birini konu alan '1981: Türk Basketbolunun Dönüm Noktası" belgeseli, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda, İstanbul Spor Filmleri Festivali kapsamında yoğun bir katılımla izleyicilerle buluştu.

1981 yılındaki şampiyon kadroda yönetici, antnenör ve oyuncu olarak bulunan isimler; dönemin Basketbol Federasyon Başkanı Osman Solakoğlu adına oğlu Kemal Solakoğlu, Remzi Dilli, Ünal Özüak, Atakan Karakaplan, Melih Erçin, Erman Kunter, Efe Aydan, Mehmet Döğüşgen, Necati Güler, Turhan Koray, Emir Turam ve merhum Serdar Koçyiğit adına oğlu Yağız Koçyiğit filmi birlikte izledi. Türk basketbolunun usta isimleri gösterimin ardından düzenlenen söyleşide de anılarını katılımcılar ile paylaştılar.

Yapımcılığını Mehmet Altıoklar'ın, yönetmenliğini Ozan Torun'un üstlendiği belgesel, 1981 yılında Türk Milli Basketbol Takımı'nın elde ettiği tarihi başarının, Türkiye'de basketbola bakışı nasıl değiştirdiğini ve 'Biz de kazanabiliriz' duygusunu nasıl kalıcı hale getirdiğini anlatıyor.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından hayata geçirilen çalışma, Türk basketbol hafızasında özel bir yere sahip olan bu dönemi yeniden gündeme taşıyor. BİDEV, Türkiye'de basketbola emek vermiş isimler arasında dayanışmayı güçlendirmek ve basketbolu eğitim yoluyla yeni kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteren bir vakıf olarak, geçmişin birikimini geleceğe taşımayı hedefliyor.

İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Daha 17 yaşında: 'Baba' yalanı Suriyeli genci kurtaramadı

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı